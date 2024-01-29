"ربما الاتفاق مع السعوديين تم!" .. أسطورة ليفربول يتحدث عن رحيل محمد صلاح إلى الهلال أو الاتحاد

يبدو أن محمد صلاح في طريقه إلى الملاعب السعودية..

SHAHID

تحدث الدنماركي يان مولبي، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، عن مستقبل النجم المصري محمد صلاح، مع الفريق الأول لكرة القدم؛ بالتزامن مع الاهتمام السعودي الكبير بضمه.

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نادي الاتحاد السعودي حاول التعاقد مع صلاح، في صيف عام 2023؛ حيث عرض في آخر ساعات الميركاتو، مبلغًا يُقدر بـ215 مليون يورو تقريبًا، قبل أن يرتبط اسم اللاعب بعملاق الرياض الهلال، في الأيام القليلة الماضية.

وفي هذا السياق.. قال مولبي في تصريحات خاصة لموقع "GOAL": "ربما يكون الاتفاق بين ليفربول والسعوديين، لبيع النجم المصري، قد تم بالفعل".

الأسطورة الدنماركية أشار إلى أن المبلغ الذي قدمته السعودية في الصيف الماضي، لا يُمكن رفضه؛ ولكن إدارة العملاق الإنجليزي، رفضت وقتها بيع صلاح، لضيق الوقت، وعدم إمكانية تعويضه.

وشدد على أنه مع رحيل الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، فإن فرصة انتقال محمد صلاح إلى السعودية، قد زادت كثيرًا.

وأشار مولبي إلى أن ليفربول، قد يقوم ببناء فريق جديد بعد رحيل كلوب؛ وذلك لن يحدث إلا إذا باع النجم المصري بمبلغ كبير، في تكرار لسيناريو البرازيلي فيليب كوتينيو، الذي تم التخلي عنه إلى برشلونة الإسباني بـ160 مليون يورو؛ حيث تم استغلال هذه الأموال وقتها، للتعاقد مع أكثر من لاعب، صنعوا إنجازات الجيل الحالي مع المدرب الألماني.

واختتم يان مولبي تصريحاته؛ بالقول: "من الممكن أن لا يتعاقد ليفربول مع صلاح (جديد)، الذي أصبح أحد أفضل 5 أساطير في تاريخ النادي؛ لكن.. لا ننسى أن العملاق الإنجليزي، دائمًا ما يضم لاعبين غير معروفين، وهو من يحولهم إلى نجوم كبار".

SHAHID