رباعي الدوري الإنجليزي يتربص بجوهرة إنتر.. هل يترك النيراتزوري؟

نجم الكرة الإيطالية محل صراع بين كبار البريمييرليج

ترجح وسائل الإعلام الإنجليزية أن كلًا من ليفربول وتشيلسي ونيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد يدخلون بقوة سباق التعاقد مع نيكولو باريلا، لكنهم في إيطاليا واثقون من تجديد عقده مع فريقه إنتر.

إنتر ليس في عجلة من أمره على أي حال لتجديد عقد باريلا الذي ينتهي في صيف يوليو 2024، لكن الحديث عن تباطؤ المفاوضات في الوقت الراهن بين الدولي الإيطالي والنيراتزوري يثير قلق جماهير الأخير.

المصادر الإيطالية ترجح أن تلك الفجوة سببها أن هناك حالات حرجة أكثر في إنتر ليتم حسم ملفها التعاقدي، أكثر من باريلا الذي تبدو مسألة عقده مريحة نوعًا ما من الناحية العملية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

معظم المصادر على الرغم من ذلك التباطؤ تؤكد ألا نية مطلقًا للأفاعي في التنازل عن نيكولو باريلا، أحد الأعمدة الهامة لفريق المدرب سيموني إنزاجي.

رحيل باريلا في الشتاء مسألة تبدو مستحيلة، إلا أن الصيف المقبل قد يحمل تباينات وفقًا للموقف المادي للنيراتزوري.

الجدير بالذكر أن باريلا يحصل حاليًا على راتب صافٍ 5 ملايين يورو، في عقده الجديد المتوقع أن يصل إلى عام 2028 من المرجح أن يصل راتبه إلى 6 ملايين يورو لو لم يأت عرض خرافي من إنجلترا للنادي واللاعب.