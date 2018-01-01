رباعية عبد الرزاق حمدالله تقود النصر لفوزًا سهلاً أمام الرائد

فيسبوك تويتر ماجد جزر

حقق نادي النصر السعودي فوزاً كبيراً على حساب الرائد ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء.

أهداف الفريق النصراوي جاءت عن طريق، عبد الرزاق حمدالله الذي سجل رباعية "سوبر كلاسيكو" في الدقائق 10، 45+1، 45+2، 47 من الشوط الثاني.

بداية المباراة جاءت سريعة جداً من جانب الفريق النصراوي، والذي ترجم السيطرة سريعاً بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة وأوعدها حمدالله داخل مرمى عبدالعزيز دوخة حارس الرائد بسهولة. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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الهدف الثاني تأخر حتى نهاية الشوط الأول، والذي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل ضائع، عن طريق حمدالله، بعدما أنطلق نور الدين امرابط في الجانب الأيسر ومرر الكرة إلى أحمد موسى الذي أرسل كرة عرضية من لمسة واحدة لداخل المنطقة سددها عبد الرزاق بسهولة في الشباك.

بعدها بدقيقة، جاء الهدف الثالث في المباراة، بعد تمريرة خاطئة من هشام بلقروي لاعب الرائد أمام نور الدين امرابط الذي انفرد بالحارس ومرر كرة إلى حمد الله الذي سددها في المرمى الخالي.

📊عبد الرزاق حمدالله هو اللاعب الثامن فقط الذي سجل سوبر هاتريك في مباراة واحدة في تاريخ دوري المحترفين السعودي، وأول لاعب في فريق النصر يفعل ذلك🔝. pic.twitter.com/6zYOYYimPn — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 14, 2018

بداية الشوط الثاني لم تختلف كثيراً، وجاء الهدف الرابع سريعاً وبالتحديد بعد دقيقتين من بداية الشوط، وبدأت الهجمة عن طريق يحيى الشهري الذي أرسل الكرة تجاه حمدالله المنطلق على حدود المنطقة ثم استقبل الكرة بشكل رائع وسددها قوية سكنت الشباك بنجاح ليسجل "سوبر هاتريك".

بهذا الفوز رفع نادي النصر رصيده من النقاط إلى 29 نقطة في وصافة ترتيب الجدول خلف الهلال، بينما توقف رصيد الرائد عند 12 نقطة بالمركز الحادي عشر.