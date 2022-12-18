رأيه الشخصي .. عمرو أديب يُفسر عدم دعم صلاح للمغرب

لماذا لا يدعم صلاح المغرب؟ أديب يجيب!

كشف الإعلامي المصري المعروف عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية" عبر قناة "إم بي سي مصر"، عن رأيه في عدم مساندة محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، لمنتخب المغرب.

المنتخب المغربي لاقى دعم ومساندة كبيرة من الوطن العربي تزامنًا مع المستوى الرائع الذي قدمه في كأس العالم 2022 بقطر، ووصوله إلى الدور نصف النهائي قبل الهزيمة بهدفين دون رد أمام الديوك الفرنسية، ثم الهزيمة في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع أمام كرواتيا بهدفين لهدف، ليحتل أسود الأطلس المركز الرابع.

وقال أديب: "ناس كتير تلوم على محمد صلاح بسبب عدم تهنئة المغرب، لكن يبدو أنه يشعر بأن المغرب لم تقف بجواره من قبل، لكنه دائمًا يقف ويساند، هذه ليست معلومة، لكن هذا تفسيري بأنه يشعر بتخاذل من الجانب المغربي في بعض التصويتات، لهذا لا يقف صلاح مع المغرب".

وأتم: "سأشجع فرنسا في نهائي المونديال أمام الأرجنتين".

وتتجه أعين العالم أجمع صوب الدوحة لمتابعة نهائي كأس العالم 2022 بين فرنسا والأرجنتين مساء اليوم الأحد على استاد لوسيل.