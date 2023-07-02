"رأيت الصفقة محسومة في مايو" .. رئيس إنتر ميامي يفجر مفاجأة في عقد ميسي!

علي رفعت
Lionel-MessiGetty
ليونيل ميسيالهلالإنتر مياميالدوري الأمريكي

هل كان ميسي كاذبًا ومراوغًا في مفاوضاته مع برشلونة؟

كشف خورخي ماس رئيس إنتر ميامي عن تفاصيل جديدة تخص مفاوضات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والصفقات الأخيرة الخاصة بالنادي.

وقال خورخي ماس في تصريحات لصالح "El Pais": "ميسي يستطيع أن يجعل الدوري الأمريكي من أقوى الدوريات في العالم".

وأضاف: "أعتقد أنه جاء ليترك بصمته، ميسي مثله مثل ديفيد بيكهام أو مايكل جوردون، وبالنسبة لنا سيكون من الضروري أن نحيطه بنجوم من نفس نوعيته".

وأكمل عن تاريخ حسم المفاوضات: "لقد تحدثنا كثيرًا، ورأيت أن الأمور انتهت منذ شهر مايو، لقد كان عقد أبل حاسمًا في العملية".

جدير بالذكر أن ميسي كان يحاول العودة إلى برشلونة كما فعل النادي الكتالوني بالمثل في الأسابيع الماضية قبل الانضمام إلى إنتر ميامي، إلا أن البعض تناقل أنباء عن حسم مفاوضاته في الولايات المتحدة منذ فترة بعيدة.

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