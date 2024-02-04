رأسية يورينتي تقتل أحلام ريال مدريد .. أتلتيكو يخطف نقطة في اللحظات الأخيرة

أتلتيكو مدريد يرفض الاستسلام أمام ريال مدريد حتى النفس الأخير...

نجح أتلتيكو مدريد، في خطف تعادلًا ثمينًا أمام ريال مدريد، في المباراة التي جمعت بينهما على لحساب الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد، إلى النقطة 58 في صدارة ترتيب الدوري، وبفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثاني، بينما وصل رصيد أتلتيكو عند النقطة 48 في المركز الرابع.

بداية المباراة، كانت هادئة دون خطورة حقيقية من الجانبين، حتى الدقيقة 20 من الشوط الأول، عندما أعلن براهيم دياز عن اللقطة المضيئة الأولى في المباراة، عندما أبعد كوكي تمريرة لريال مدريد داخل منطقة جزاء أتلتيكو، وصلت إلى دياز الذي سددها بقوة في الشباك.

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وفي الدقيقة 24 حاول، أتلتيكو مدريد العودة إلى اللقاء، بعد عرضية من جريزمان قابلها سافيتش، برأسية قوية ولكنها مرت بسلام على مرمى الميرينجي.

وسيطر لاعبو أتلتيكو مدريد، على ما تبقى من الشوط الأول، ولكن سيطرة سلبية دون تهديد حقيقي على مرمى ريال مدريد، مع فرص على استحياء من الميرينجي.

وبعد مرور ثلاث دقائق من انطلاق الشوط الثاني، خطف سافيتش، هدف التعادل لأتلتيكو مدريد، ولكن الحكم يشير بإلغاء الهدف لوجود تسلل على ساؤول.

وفي الدقيقة 54، حاول توني كروس، مضاعفة النتيجة لريال مدريد، بتسديدة قوية ولكن أوبلاك تصدى لها بثبات.

وهدأت المباراة، مع محاولات مستمرة من أتلتيكو مدريد، لإدراك هدف التعادل ولكنها لم تصل إلى مستوى الخطورة المطلوبة.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، لمس ممفيس ديباي كرة طويلة، داخل منطقة جزاء ريال مدريد، وصلت إلى ماركوس يورينتي الذي قابلها برأسية قوية في شباك لونين، ليخطف لفريقه التعادل ويخرج بنقطة ثمينة امام ريال مدريد.