السعودية خطف 3 نقاط مجنونة من عمان

خطف منتخب السعودية الأول لكرة القدم، فوزًا قاتلًا أمام نظيره العماني (2-1)، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الدوحة القطرية، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

بهذه النتيجة.. ضمن منتخب تايلاند، صدارة المجموعة السادسة ببطولة كأس أمم آسيا، برصيد 3 نقاط، بعد فوزه على قيرغيزستان (2-0)، وبفارق الأهداف عن السعودية "الوصيف".

منتخب عمان دخل المباراة، بتنظيم دفاعي واضح، قبل أن يشن هجمة مرتدة في الدقيقة العاشرة، سقط من خلالها مهاجمه محسن الغساني، داخل منطقة الـ18، عقب احتكاك مع المدافع السعودي حسان تمبكتي.

الحكم عاد إلى تقنية الفيديو "فار"، قبل أن يحتسب ركلة جزاء للمنتخب العماني، ترجمها صلاح اليحيائي بنجاح، داخل الشباك السعودية، في الدقيقة الرابعة عشر.

وجاءت الخطورة الأولى من منتخب السعودية، في الدقيقة الثانية والعشرين؛ عندما تلاعب سالم الدوسري، بالدفاعات العمانية من الناحية اليسرى، قبل أن يسدد الكرة؛ إلا أن الحارس تصدى لها.

وفي الدقيقة 31.. سدد سامي النجعي، نجم الأخضر السعودي، كرة خطيرة من حدود منطقة الجزاء، أبعدها دفاع عمان وهي في طريقها إلى الشباك؛ ليعود بعدها بدقيقة واحدة فقط، اللاعب الشاب ناصر الدوسري، بتسديدة صاروخية مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

وشهدت الدقيقة 40، فرصة خطيرة للغاية للمنتخب السعودي، عندما مرر سعود عبد الحميد، عرضية أرضية رائعة من الناحية اليمنى، مرت من جميع اللاعبين، أمام المرمى العماني.

وخلال الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.. أبدع إبراهيم المخيني، حارس مرمى منتخب عمان، الذي تصدى إلى كرة هدف محقق - وجهًا لوجه -، مع النجعي.

الشوط الثاني من قمة السعودية وعمان "الآسيوية"

وسيطر الأخضر السعودي، على مجريات اللعب تمامًا في الشوط الثاني؛ حيث تصدى الخميني أو من يعرف باسم سور عمان، لتسديدة قوية من محمد كنو في الدقيقة 53، قبل أن يسدد صالح الشهري بعدها بدقيقة، صاروخية من داخل منطقة الـ18، فوق العارضة بقليل.

ومن ناحيته.. ظهر المنتخب العماني هجوميًا من جديد، في الدقيقة 64؛ وذلك للمرة الأولى في الشوط الثاني، حيث هدد المرمى السعودي في لعبتين متتاليتين.

وفي لقطة إبداعية رائعة؛ تلاعب الساحر العماني صلاح اليحيائي، بدفاعات منتخب السعودية من الجانب الأيمن، قبل أن يسدد كرة اصطدمت بالقائم.

وبما أن الإبداع ليس مقتصرًا على اليحيائي.. ظهر جناح نادي النصر عبد الرحمن غريب، في أول لمسة بعد نزوله إلى أرضية الملعب؛ عندما تلاعب بدفاعات عمان، قبل أن يسجل هدف التعادل للسعودية، في الدقيقة 78.

بعد هدف التعادل.. ضغطت السعودية بكل قوتها، حتى جاءت الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، عندما ظهر المدافع الهلالي علي البليهي، برأسية قاتلة، منحت الأخضر "3 نقاط غالية".

الحكم خطف الأنظار في هدف البليهي، عندما أعلن عن حالة تسلل بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو "فار"، ليستأنف منتخب عمان اللعب، قبل أن يتراجع الحكم عن قراره، مؤكدًا صحة الهدف، في مشهد جنوني.