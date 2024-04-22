مفاجآت صادمة عن انتخابات الأندية السعودية..

SHAHID

فجّر الإعلامي الرياضي محمد الشيخي، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بشأن "التلاعب والفساد" في انتخابات الأندية السعودية.

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السعودية بدأت في تنفيذ المرحلة الأولى من "خصخصة" الأندية؛ حيث حولت 75% من أسهم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، إلى صندوق الاستثمارات العامة.

الشيخي قال في تصريحات مع إذاعة "العربية FM"، اليوم الإثنين: "الفساد المتعلق في ساحة انتقالات اللاعبين، لا ينسينا أن هناك فساد من نوعٍ آخر، موجود في الانتخابات والجمعيات العمومية".

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وزعم الإعلامي الرياضي، أن هذه الجمعيات العمومية؛ تؤمن بـ"التكتلات"، ولا تؤمن بالإدارة أو الشخص القوي، الذي يقود دفة النادي.

وأشار محمد الشيخي إلى هناك يد خفية، تعمل من أجل "تنصيب" مجالس إدارات الأندية السعودية المختلفة؛ وعلى رأسها الأهلي، الذي يشهد حالة من عدم الاستقرار والفوضى؛ بسبب التكتلات الداخلية.

ومن ناحيته.. علق الإعلامي الرياضي تركي السهلي، على عمل مجالس إدارات الأندية؛ قائلًا: "زمن الرئيس (السوبر مان)، الذي يحل كل القضايا والأزمات، انتهى".

السهلي شدد في تصريحات لنفس الإذاعة، على أن النادي الناجح؛ هو من سيعين أفضل رئيس تنفيذي ومدير رياضي.

وأضاف: "أما بالنسبة لرئيس مجلس الإدارة؛ فقد أصبح موظف لدى المالك الحقيقي للنادي، يحصل على مبلغ مالي مقابل كل اجتماع، بالإضافة إلى بعض المكافآت الأخرى".

وأوضح تركي السهلي، أن رؤساء الأندية الأربعة "الهلال والنصر والاتحاد والأهلي"، يحصولون تقريبًا على مبالغ مالية تصل إلى 350 ألف ريال شهريًا، لكل واحد منهم؛ حسب توقعاته.

SHAHID