رايو فاييكانو "دابة" برشلونة السوداء ومن حسن حظك يا تشافي أن منافسك ريال مدريد!

برشلونة سقط بشكل مفاجئ أمام رايو فاييكانو في مباراة الجولة 31 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإسباني..

"لن تسير وحدك يا غريمي"، ربما يكون هذا الشعار الذي يرفعه نادي برشلونة الآن في مبارياته ببطولة الدوري الإسباني لموسم 2022-23، بعدما خسر أمام رايو فاييكانو بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب تيريزا ريفيرو لحساب الجولة 31 من "لا ليجا".

خسارة برشلونة لم تغير كثيرًا في حسابات جدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث استمر "البلوجرانا" في الصدارة برصيد 76 نقطة وبفارق 11 نقطة عن ريال مدريد الوصيف، الذي خسر بدوره أمام جيرونا لحساب الجولة ذاتها بنتيجة 4-2.

ألفارو جارسيا افتتح التسجيل لصالح رايو فاييكانو في الدقيقة 19 من زمن المباراة، قبل أن يضيف الظهير فران جارسيا الهدف الثاني في الدقيقة 53، فيما قلص البولندي روبرت ليفاندوفسكي النتيجة لصالح برشلونة بهدف رائع في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.

لكن ما هي أبرز النقاط في مباراة رايو فاييكانو وبرشلونة في الجولة 31 من منافسات موسم 2022-23 من الدوري الإسباني، نستعرض ذلك في "جول.كوم" خلال السطور التالية..

دابة برشلونة السوداء!

منذ عودة رايو فاييكانو إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني في موسم 2021-22، والفريق المدريدي الصغير أصبح بمثابة دابة سوداء حقيقية لنادي برشلونة.

الفريقان تواجها في أربع مباريات منذ ذلك الوقت، فاز خلالها رايو فاييكانو بثلاث مباريات، باحتساب مباراة الأربعاء، وتعادلا مرة واحدة سلبيًا.

الغريب هو أن برشلونة لم يكن قد سجل أي هدف في شباك رايو فاييكانو قبل هدف ليفاندوفسكي، الذي حفظ ماء وجه "البلوجرانا" ولو قليلًا رغم الخسارة.

التغييرات تقول كل شيء!

التغييرات التي أجراها تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة خلال الشوط الثاني من المباراة قالت كل شيء عن وضع النادي الكتالوني الغريب في تلك المباراة.

برشلونة كان مستسلمًا بحق، كما لو أنه يفتقد للحدة والحماس للعب المباراة من الأساس، ولا توجد كثافة هجومية واضحة كما هي عادة الفريق.

دخول جوردي ألبا بدلًا من ماركوس ألونسو كان مفهومًا بعض الشيء لمحاولة تعديل الأمور دفاعيًا بإقحام جول كوندي بجوار رونالد أراوخو بدلًا من ألونسو.

لكن تغيير كافة لاعبي خط الوسط، جافي وبيدري وفرينكي دي يونج، وإقحام فرانك كيسييه وإريك جارسيا والشاب بابلو توري يوضح أن برشلونة كان قد خسر بالفعل معركة الوسط في المباراة.

محظوظ بمنافسة ريال مدريد يا تشافي!

وضع برشلونة الحالي، والتراخي العجيب في آخر خمس مباريات، والتي شهدت تعادلين وفوزين قبل هزيمة رايو فاييكانو، يؤكد أن تشافي محظوظ بأن يكون منافسه ريال مدريد على اللقب هذا الموسم.

ريال مدريد يتجاهل تمامًا المنافسة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، لدرجة أنه يستسلم مبكرًا أمام فرق أضعف منه كثيرًا، ويخسر الكثير من النقاط بشكل غير مبرر.

ولو أن برشلونة كان ينافس أتلتيكو مدريد على سبيل المثال، لكان الفارق الذي يتباهى به الفريق، والذي وصل إلى 11 نقطة الآن، قد تقلص تمامًا قبل جولات الحسم.

برشلونة بالفعل هو بطل الدوري الإسباني مع إيقاف التنفيذ، لكن لاعبي "البلوجرانا" عليهم بذل المزيد من الجهد لجعل الأمر حقيقة في قادم الجولات.