رايو فاييكانو ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة رايو فاييكانو ضد برشلونة وذلك في الجولة 11 من مباريات الدوري الإسباني 2021-22

رايو فاييكانو 1 × 0 برشلونة

مباشر، لحظة بلحظة



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نهاية المباراة بفوز رايو فاييكانو بهدف نظيف

98' أوووووووووه كرة وصلت إلى أجويرو الذي مرر أرضية نحو جافي الذي سدد من لمسة واحدة لكن تضرب في الأرض وتخرج ركلة مرمى.

96' أوووووه ديست يراوغ ويمرر عرضية على رأس أجويرو الذي لعبها لكن خارج المرمى

94' رايو كاد أن يضاعف النتيجة من مرتدة لكن جافي يعود ويحولها ركلة ركنية

92' أووووه خطأ من حارس رايو الذي تقدم للأمام ولعبها لوكا فوق الحارس لكن تسقط خارج الملعب

90' عرضية من ألبا وصلت إلى يوسف دمير لكن الأخير سدد في الدفاع لتعود بهجمة مرتدة لأصحاب الأرض

85' لقطة غريبة في المباراة .. دفاع رايو وقف على أن الكرة تسلل لأن الحكم رفع الراية لكن أجويرو استمر وحكم الساحة لم يصفر لينفرد المرمى والحارس يتصدى

81' محاولة من رايو لتعقيد مهمة برشلونة وتسديدة قوية لكن الحارس يتمسك بالكرة

75' إصابة دمتريفسكي حارس رايو وتوقف اللعب

72' ماذا يحدث؟ ديباي يهدر ركلة الجزاء لبرشلونة

70' أوووووووه ركلة جزاء لبرشلونة بعد عرقلة ممفيس ديباي

67' بيكيه يحصل على بطاقة صفراء بعد ضرب فالكاو بالكوع

62' بوسكيتس يقود هجمة جديد ويمرر لألبا الذي لعبها عرضية لكوتينيو لكن لعبها غريبة خارج الملعب

60' نيكو يقود هجمة لبرشلونة مرة أخرى ويمررها خلف الدفاع لأجويرو الذي سدد في المدافع وتخرج

57' سقوط جوردي ألبا مصابًا

55' مرتدة سريعة لبرشلونة وصلت إلى ديست الذي مررها لأجويرو القادم من الخلف للأمام ليسدد قوية لكن أعلى المرمى

54' ظهور أول لأصحاب الأرض في الشوط الثاني وتسديدة من تريخو من الجهة اليسرى لكن سهلة في يد حارس المرمى

49' أوووووووه تمريرة وصلت إلى نيكو الذي انفرد بالمرمى وفضّل التسديد مباشرة لكن مرت بجوار القائم

48' مخالفة على حدود المنطقة ويلعبها ديباي عرضية لكن الدفاع يشتتها

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم فاييكانو بهدف نظيف

41' أووووه ألفارو جارسيا يحاول إضافة الثاني ويمر من الجهة اليسرى قبل أن يسدد بقوة لكن أعلى العارضة

39' هجمة يقودها نيكو ويمررها نحو ديباي الذي لعبها عرضية بدلًا من أن يسدد لينقذها الدفاع وتعود إلى نيكو ليسدد مرة أخرى لكن في الدفاع

36' أوووووووه ديباي يراوغ من الجهة اليسرى ويمرر عرضية أرضية إلى ديست لكن الأخير يسدد خارج الملعب

33' رايو يحاول إضافة الثاني وتسديدة قوية من خارج المنطقة من تريخو لكن بعيدة عن الشباك

30' جووووووووووووووول خطأ من بوسكيتس تصل الكرة إلى فالكاو الذي يرواغ بيمناه ويسددها بيسراه نحو المرمى لتهز الشباك

26' محاولة لبرشلونة بعد تمرير نيكو إلى ديست الذي راوغ بيمناه وسدد بيسراه لكن تمر بجوار القائم

20' المحاولة الأخطر لأصحاب الأرض وتسديدة قوية لكن تصدى لها تيرشتيجن وتحولت إلى ضربة ركنية

16' أوووووووووووه تمريرة رائعة وصلت إلى أجويرو المنفرد لكن المدافع تدخل وحولها ركنية قبل أن يلمسها سيرخيو

9' كوتينيو يقطع الكرة وتصل إلى ديباي الذي يسدد من لمسة واحدة لكن خارج الملعب

3' أووووووه إيريك جارسيا يمرر بالخطأ إلى تريخو الذي فضل أن يسددها من منتصف الملعب فوق الحارس لكن تيرشتيجن يعود في الوقت المناسب

3' أول هجمات المباراة وانطلاقة من جارسيا لكن سددها سهلة في يد تيرشتيجن

بداية المباراة

تشكيل برشلونة:

قرر المدرب رونالد كومان الاعتماد على التشكيل الآتي:

التشكيل| 4-3-3

تيرشتيجن

ألبا - جارسيا - بيكيه - سيرجي روبيرتو

نيكو - بوسكيتس - كوتينيو

ممفيس ديباي - أجويرو - ديست

تشكيل رايو فاييكانو:

قرر المدرب أندوني ايراولا اللعب بالتشكيل التالي:

التشكيل| 4-2-3-1

دمتريفسكي

إيفان باليو - سفلجيش - كاتينا - فران جارسيا

أوسكار فالنتين - سانتي كوميسانا

إسي بالازون - أوسكار تريخو - ألفارو جارسيا

راداميل فالكاو

⚡ Once del Rayo Vallecano elegido por Andoni Iraola para enfrentarse al @FCBarcelona_es . #VamosRayo pic.twitter.com/3ZbCofVn74 — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) October 27, 2021

جدير بالذكر أنّ مباراة اليوم تشهد وصول فيليبي كوتينيو للمباراة رقم 100 في مسيرته مع برشلونة، وأول مباراة لأجويرو أساسيًا.

ولن تكون المباراة سهلة بسبب تفوق رايو فاييكانو مؤخرًا والذي يتجاوز برشلونة في قائمة الترتيب.

ويحتاج برشلونة للفوز في المباراة لأجل تجاوز خسارة الكلاسيكو يوم الأحد الماضي ومحاولة العودة إلى الكبار في ترتيب الليجا.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة برشلونة ضد رايو فاييكانو في الجولة 11 من الدوري الإسباني 2021-22 والتي تقام على ملعب "فاييكاس".