رايولا يحدد سعر هالاند لبوروسيا دورتموند

أين يلعب النرويجي مستقبلاً؟

كشفت تقارير في إسبانيا عن اتفاق سري بين وكيل إرلينج هالاند مينو رايولا وناديه بوروسيا دورتموند بخصوص السعر الذي سيطلبه حال قرر بيع اللاعب.

هالاند يقع تحت طائلة رايولا الذي يدير أعماله مع مجموعة من أبرز لاعبي العالم مثل زلاتان إبراهيموفيتش وبول بوجبا.

وقال Oriol Domènech في برنامج "أونزي" الإسباني إن هناك اتفاق بين رايولا وبوروسيا دورتموند بأن يطلب الأخير 75 مليون يورو لبيع النرويجي.

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وينص الاتفاق أن يكون طلب هذا المبلغ ثابتاً بعد انقضاء العام الثاني لهالاند في ألمانيا رفقة الفريق الأصفر الشهير.

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وأضاف الصحفي أن رايولا يطلب عمولة خاصة به أيضاً، ولكن لم يتم الكشف عن الرقم الذي يريده الوكيل الإيطالي الهولندي الشهير.

وبحسب التقارير، فتحصل رايولا على مبلغ في حدود 20 مليون يورو مقابل انتقال هالاند من سالزبورج إلى دورتموند يناير الماضي، وذلك ما نقلته "موندو".

ويعاني هالاند حالياً من إصابة أبعدته عن اللقاءات الأخيرة لفريقه محلياً وأوروبياً، وينتظر أن يعود للمشاركة في يناير القادم.