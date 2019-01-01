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رايولا يؤكد انطلاق عملية رحيل بوجبا

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أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

كشف مينو رايولا وكيل اللاعبين عن عمله بالفعل لضمان رحيل موكله بول بوجبا عن مانشستر يونايتد هذا الصيف.

وقال رايولا لصحيفة تايمز الإنجليزية:"الكل يعلم داخل النادي من المدرب إلى المالك بشأن رغبات بوجبا".

وأضاف:"الكل يعرف رغبة بوجبا في التقدم للأمام، نحن في خضم تلك العملية، الكل يعرف شعور بول".

وأوضح:"لا يمكنني إخباركم بأي شيء الآن، فأنا أعيش يوم بيوم".

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ولا تزال وجهة بوجبا غير محسومة، بين العودة إلى يوفنتوس الإيطالي أو الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

يذكر أن بوجبا -26 عاماً- هو هداف يونايتد للموسم الماضي في جميع المسابقات برصيد 16 هدفاً.

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