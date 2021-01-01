رايولا: كنت مخطئًا بشأن هالاند، وسعيد بهجوم فيرجسون

مينو رايولا وكيل إرلينج هالاند يؤكد أن موكله يستطيع اللعب بنفس المستوى الحالي في أي مكان.

أكد مينو رايولا وكيل أعمال إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند أن موكله يستطيع اللعب في أي فريق يريده في الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "ذا أتلتيك"، وأكد خلالها إنه كان مخطئًا بشأن هالاند قبل الانضمام لبوروسيا دورتموند.

"متخاذل" كميسي ولا يستحق 10 ملايين حتى.. ردود الأفعال على هالاند بعد الخسارة الثقيلة من تركيا

وقال رايولا: "الجميع كان على خطأ فيما يتعلق بهالاند، لقد قام بالأمور بسرعة كبيرة أكبر مما توقع الكل".

وأضاف: "هالاند يسير بسرعة كبيرة فيما يتعلق بالتطور، لقد تفوق بشكل واضح على نفسه، وأصبح أفضل مما كان يتخيل".

وأكمل: "ربما كنت مخطئًا عندما قلت إنه عليه أن ينضم لبوروسيا دورتموند بدلًا من لا أعرف أين، هو الآن مقتنع بنسبة 100% كحال الجميع بقدرته على اللعب لأي فريق يريد بهذا المستوى، وكان يمكنه أن يفعل ذلك في العام الماضي أيضًا".

وأردف: "في الوقت الحالي نحن ننتظر لنرى ما هي الفرصة الأفضل له، بعض الأحيان الفرصة الأفضل تكون في عدم الانتقال، أو العكس، دعونا نرى ما الذي سيحدث".

ورد على هجوم السير أليكس فيرجسون وقال: "حين ينتقدني فهذا أكبر ثناء يمكنني الحصول عليه، لقد اعتاد أن يقول له الجميع نعم يا سيدي".

وأردف: "عندما رحل عن مانشستر يونايتد أخبرني الملاك أن عودة بوجبا كانت هي القرار الصحيح، عندما يقول فيرجسون إنه لا يحبني فهو يذكرني بسيب بلاتر عندما كان يقول نفس الكلمات".

وعن تأثير تلك الكلمات على علاقته بمانشستر يونايتد: "لا أهتم لو كنت لن أعطيهم أي لاعب آخر في المستقبل، أنا أعمل لنفسي وأهتم باللاعبين".

جدير بالذكر أن هالاند كان قد شارك في 31 مباراة مع بوروسيا دورتموند هذا الموسم في كل البطولات، وسجل 33 هدفًا وصنع ثمانية.