رايولا غول الوكلاء يطلب راتبًا قياسيًا لهالاند من فريقه الجديد!

تقارير صحفية إنجليزية تكشف الراتب القياسي الذي طلبه مينو رايولا من أجل موكله إرلينج هالاند.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن طلبات مينو رايولا وكيل اللاعبين الشهير فيما يتعلق بحصول أي فريق على خدمات إرلينج هالاند.

جاء هذا بحسب ما نقلت صحيفة "صنداي ميل"، والتي أكدت أن رايولا قد طلب حصول لاعبه على راتب قياسي سيكون ضمن الأعلى في العالم.

وأوضحت الصحيفة أن الراتب الذي طلبه رايولا هو مليون و200 ألف يورو في الأسبوع الواحد فقط، أي أنه سيصل لحوالي 62 مليون يورو في الموسم الواحد.

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وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن نادي بوروسيا دورتموند لن يفرط في خدمات اللاعب بمبلغ مالي أقل من 180 مليون يورو.

وخرج هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند في تصريحات صحفية لصالح جول.كوم قبل أيام وأكد على تمسك فريقه باللاعب.

وقال فاتسكه: "نحن نمسك ببقاء هالاند معنا، لكن حين يحين الوقت المناسب سنجلس معه ومع والده ووكيله من أجل الحديث حول الأمر".

جدير بالذكر أن رايولا كان قد قام بزيارة لبرشلونة ومدريد قبل أيام وجلس مع إدارة الفريقين للحديث حول مستقبل اللاعب في حضور والده.