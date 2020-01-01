رايولا: بوجبا لا يمانع في العودة إلى يوفنتوس

بوجبا قد يترك مانشستر يونايتد ويعود إلى يوفنتوس بعد اليورو

كشف وكيل الأعمال الإيطالي الشهير مينو رايولا أن موكله بول بوجبا مستعد للعودة إلى يوفنتوس خلال الصيف المقبل وبعد انتهاء كأس الأمم الأوروبية.

وكان بوجبا قد انتقل من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد بعد نهاية يورو 2016 مقابل 120 مليون يورو كأغلى لاعب كرة قدم في التاريخ في ذلك الوقت.

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ولكنه وخلال 3 مواسم ونصف لم يقدم الإضافة المنتظرة منه، كما أن وكيل أعماله بات يتحدث كثيرًا عن مسألة اقتراب رحيله من مانشستر يونايتد.

وحول ذلك، قال رايولا إنه من حيث المبدأ فلا مانع لدى بوجبا في العودة إلى صفوف السيدة العجوز، ولكن من الأفضل الانتظار لنرى ما سيحدث بعد نهاية اليورو.

وأضاف: "إيطاليا هي بيت بول، إنه يحن إلى كل شيء هناك، وهذا ما يجعل خيار عودته إلى يوفنتوس مطروحًا وقريبًا للغاية ولكن لا يمكن تأكيد أي أمر الآن"

وكان رايولا قد تصدر عناوين الصحف منذ الصيف الماضي بعد ارتباط بوجبا بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد مقابل أكثر من 170 مليون يورو تتضمن عمولة ضخمة له.

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يذكر أن رايولا قد حصل على 24 مليون يورو كعمولة من صفقة انتقال بوجبا إلى مانشستر يونايتد قادمًا من يوفنتوس بعد أشواط من المفاوضات المرهقة.