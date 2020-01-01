رايولا: الفيفا يشبه الديكتاتور الشيوعي

مينو رايولا يهاجم الفيفا في خضم الحديث عن صفقات هالاند وبوجبا

هاجم وكيل الأعمال الإيطالي الشهير مينو رايولا الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حيث رأى أنه يشبه في قوانينه وتعاملاته الديكتاتور الشيوعي.

وكان رايولا قد تصدر العناوين خلال الفترة الأخيرة بعد انتقال الموهبة إيرلينج هالاند من ريد بول سالزبورج إلى بوروسيا دورتموند، وماتياس دي ليخت إلى يوفنتوس، والحديث عن قرب رحيل بول بوجبا عن مانشستر يونايتد.

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ويعتبر رايولا وكيلًا للثلاثي المذكور، الأمر الذي جعله محور حديث سوق الانتقالات الأول، ليتحدث كثيرًا عن موكليه، وينتقل حديثه فيما بعد إلى انتقاد الفيفا نفسه.

وحول ذلك، قال رايولا إن القواعد التي تحكم الصفقات في الوقت الحالي ليست عادلة، مؤكدًا أنه رفقة زملائه الوكلاء يبحثون عن قواعد أكثر عدلًا.

وأضاف: "المنظمة تختار قواعدها وقراراتها، وهذا لا يعد عدلًا بصورة كاملة، نحن نبحث عن عالم أكثر شافية، وإذا كان الفيفا يريد ذلك فعليه أن يزيل الحواجز التي تفصله عنا ويعطينا حقوقنا"

وتابع: "نحن نعرف كيف ننظم بمفردنا، لماذا يجب أن تشارك الاتحادات في أموالنا؟ في أوروبا ننظم مع الأندية بشكل مباشر وليس هناك أي مشكلة في ذلك، لماذا عليّ الذهاب إلى فيفا طالما تفاهمت مع يويفا؟ هذا سؤال محير"

وأردف: "ليس من المنطفي أن يكون الاتحاد الدولي لكرة القدم والذي يعاني من العديد من مشاكل الفساد هو الجهة التي تعمل على إصلاحنا، عليهم حل مشاكلهم أولًا، هم يشبهون الديكتاتور الشيوعي الذي يريد فرض سيطرته على العالم"

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يذكر أن مينو رايولا يعد أحد أبرز المكروهين من رؤساء الأندية والمدربين بسبب طرقه في التفاوض وحماية لاعبيه والتحكم في سوق الانتقالات.