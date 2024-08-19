رايكوفيتش يبرئ المراسل من "السؤال المُحرج" .. ويعترف بدور نجم الهلال في انتقاله إلى الاتحاد!

حارس الاتحاد يكشف سر الانتقال إلى السعودية..

كشف الدولي الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس مرمى الاتحاد الجديد، عن دور مواطنه ألكساندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، في انتقاله إلى دوري روشن السعودي، خلال موسم الميركاتو الصيفي.

وانتقل رايكوفيتش إلى صفوف الاتحاد، بعقد لمدة 4 مواسم، قادمًا من ريال مايوركا الإسباني، وخاض الحارس الصربي مباراتين تجريبيتين بقميص العميد، حيث حافظ على نظافة شباكه، في فوز الاتحاد على إنتر الإيطالي بنتيجة (2-0)، فيما تعادل مع القادسية (1-1)، في آخر ودياته قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال رايكوفيتش، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، "قبلتُ بعرض الاتحاد، لأن الدوري السعودي يتطور، ونجوم كبار يلعبون هنا، وهو فرصة مميزة لي في هذا الدوري المميز".

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وتحدث حارس الاتحاد عن دور المهاجم الصربي ميتروفيتش في انتقاله إلى الاتحاد، قائلًا "أعرف من الهلال، ميلينكوفيتش (سافيتش) وميتروفيتش، تحدثت معهم وقالوا إن الدوري السعودي رائع وليس بالسهل، كما يعتقد الجميع، كنت أعرف الاتحاد والهلال، ولكن الاتحاد أعرفه مسبقًا".

وبسؤال المراسل له هو الأفضل بين الهلال والاتحاد، قال رايكوفيتش "برأيك، ماذا تظن؟ الاتحاد طبعًا"، وهو السؤال الذي تم اقتطاعه، وتداوله منذ أيام، ليثير الجدل بين الجماهير، حول سبب السؤال، خاصة وأن رايكوفيتش لم يخض أي مباراة في دوري روشن مسبقًا، ولا يعرف هوية المنافسين.