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الدوري الإنجليزي الممتاز

رانييري ينهار أمام توتنهام للمرة الأولى

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رقم قياسي حققه رانييري أمام توتنهام مدربًا لفولهام

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

خسر كلاوديو رانييري، المدير الفني لنادي فولهام، للمرة الأولى أمام توتنهام بعد سلسلة لاهزيمة استمرت 11 مباراة في الدوري الإنجليزي.

توتنهام انتصر بهدفين لهدف في الدقائق الأخيرة في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

المدرب الإيطالي امتلك تاريخًا كبيرًا أمام السبيرز، إذ واجههم مع تشيلسي وليستر سيتي في البريميرليج حقق الانتصار في 7 مواجهات وتعادل 4 مرات.

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وكانت أول مواجهة في أكتوبر عام 2000 مدربًا لتشيلسي وانتصر بثلاثية نظيفة.

وجاء أعلى انتصار لكلاوديو ضد توتنهام مع تشيلسي بالفوز برباعية نظيفة في 2002.

جدير بالذكر أن كلاوديو رانييري خسر مرتين واحدة في كأس الرابطة مع تشيلسي بخماسية مقابل هدف والثانية في كأس الاتحاد رفقة توتنهام بثنائية نظيفة.

 

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