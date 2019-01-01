رانييري: فقدنا رباطة جأشنا بعد هدف بوجبا، ولهذا أخرجت شورله

المدرب الإيطالي يتحدث عقب خسارة فولهام أمام اليونايتد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

لام كلاوديو رانييري المدير الفني لفولهام سلوك فريقه بعد تأخرهم بالهدف الأول أمام مانشستر يونايتد، موضحًا أن الفريق فقط رباطة جأشه وهدوءه بعد هدف بول بوجبا.

وسقط فولهام على ملعبه أمام اليونايتد بثلاثة أهداف دون رد، وقال المدرب الإيطالي عقب المباراة أن بدايتهم للقاء كانت جيدة جدًا وسنحت لهم فرصتين للتسجيل لكن كل شيء تغير بعد الهدف الأول، مضيفًا "يُمكنك ارتكاب الأخطاء وبالتالي قبول الأهداف حين تلعب أمام الكبار".

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أضاف حول أفكاره الفنية "حاولت منح فرصة أكبر للفريق باللعب بالمهاجمين ميتروفيتش وفييتو وخلفهما بابل، حاولنا كثيرًا الشوط الثاني ومررنا العديد من الكرات العرضية لكن لم نخلق الكثير من الفرص".

وحول تغيير أندريا شورله الذي لم يُعجب العديد من جماهير الفريق، قال بطل البريمرليج مع ليستر سيتي "تعرض لاعبان للإصابة بالإنفلونزا خلال الأسبوع، أندريا شورله لم يتدرب سوى خلال اليومين أو الثلاثة الأخيرة، لذا الجماهير تريد ما تريده لكن علي إجراء تلك التغييرات. قمت بالتغيير كذلك لأني أردت من بابل أن يلعب خلف المهاجمين ويضع المزيد من الضغط على دفاع اليونايتد".