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الدوري الإنجليزي الممتاز

رانييري: كونتي ومورينيو يمثلان قلب الكرة النابض

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المدير الفني لنادي فولهام يشيد بما قدمه مورينيو وكونتي في البريميرليج. تعرف على تصريحات رانييري

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

وصف كلاوديو رانييري، المدير الفني لنادي فولهام، أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي السابق، وجوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد السابق، أنهما قلب كرة القدم متمنيًا عودتهما قريبًا.

مورينيو أُقيل من تدريب مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء الماضي ليخلفه أوليه سولشار مؤقتًا حتى نهاية الموسم الجاري.

رانييري: مورينيو رجل عظيم

وقال رانييري في تصريحات صحفية: "لقد بعثت إلى مورينيو رسالة شكر بعد رحيله عن مانشستر يونايتد، أتمنى أن يعود قريبًا للتدريب هو وكونتي. الثنائي يمثل قلب كرة القدم".

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وأوضح: "لقد حققا الانتصار في كل بلد لعبا فيها، ومن الجيد لباقي المدربين أنّ يشاهدوهما على أرضية الميدان".

وكان مورينيو سبق ودعّم رانييري بعد الإقالة من تدريب ليستر سيتي عقب تحقيق بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2015-2016.

كما ذكر المدرب الإيطالي أنّ المدير الفني السابق لمانشسستر يونايتد كان أول المهنئين له بالعودة للبريميرليج.

التقارير الصحفية تؤكد رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع ماوريسيو بوتشيتينو في الصيف المقبل، إلا أنّ الأمر سيكلف خزينة الشياطين الحمر 40 مليون إسترليني.

ومن المتوقع أن يعود سبيشال وان لتدريب ريال مدريد في الموسم المقبل.

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