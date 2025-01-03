رانييري: رفضت تشيلسي قبل العودة إلى روما وهذه حقيقة مفاوضاتي مع أنشيلوتي!

تقارير منتشرة حول انتقال أنشيلوتي إلى نادي العاصمة

كشف كلاوديو رانييري المدير الفني لفريق روما الإيطالي، عن رفضه فكرة الانتقال إلى تشيلسي خلال هذا الموسم، مفضلًا العودة إلى الذئاب بعد إقالة إيفان يوريتش.

المدرب المخضرم يشغل حاليًا منصب المدرب في روما حتى نهاية موسم 2024/2025، وسينتقل بعد ذلك إلى دور إداري خلف الكواليس ليساهم في اختيار المدير الفني القادم للفريق.

وفي حوار مع صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" قال رانييري إنه تلقى عرضًا للعودة إلى تشيلسي في دور استشاري، ولكنه رفض لأنه لا يملك العلاقات اللازمة للنجاح في إنجلترا مقارنة بإيطاليا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال رانييري:"في إنجلترا يقولون إن روما لم تُبنى في يوم واحد، لا أحد لديه عصا سحرية، طُلب مني إعادة الأمور إلى نصابها كمدرب وكذلك أثناء عملي كمستشار".

وأضاف:"تشيلسي حاولوا الاستعانة بي في دور استشاري، لكني قلت لا، في إنجلترا ليس لدي العلاقات التي أمتلكها هنا، روما هي حياتي والآن لدي المزيد من الخبرة، وأنا محصن ضد كل موقف".

وردًا على التقارير التي انتشرت حول تواصله مع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لقيادة روما الموسم القادم، قال المدرب الإيطالي:"كل هذه التقارير غير صحيحة، تلك القصص بعيدة كل البعد عن الحقيقة".

جدير بالذكر أن المواجهة القادمة لرانييري مع روما ستكون يوم الأحد المقبل، عندما يستضيف الذئاب غريمهم التقليدي لاتسيو على الملعب الأولمبي في الدوري الإيطالي.