رانجنيك يوضح أسباب استبعاد رونالدو من مواجهة أستون فيلا

كشف رالف رانجنيك المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد عن السبب خلف غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مواجهة فريقه ضد أستون فيلا في كأس إنجلترا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها قبل المواجهة، وأكد خلالها أن مشكلة عضلية لدى رونالدو كانت هي السبب الأساسي في غيابه عن اللقاء.

وقال رانجنيك: "لقد تحدثت مع رونالدو بالأمس قبل التدريبات، وقال لي إنه عانى من بعض المشاكل خلال الأيام الماضية".

وأضاف: "لديه مشكلة بسيطة للغاية، لذلك كان من المنطقي ألا نعرضه لأي مخاطرة في مباراة كأس قد تستمر حتى الدقيقة الـ 120".

وكانت الساعات الماضية قد شهدت العديد من الأنباء التي ربطت رونالدو بالرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد في أسرع وقت ممكن.

حيث أوضحت تقارير أن رونالدو اجتمع مع وكيله جورج مينديش وطلب منه البحث عن فريق له في الفترة المقبلة لمغادرة الشياطين الحمر.

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد عاد لمانشستر يونايتد مطلع الموسم الجاري بعد أن ربطته تقارير صحفية بالانتقال لصفوف مانشستر سيتي.