رامي عباس مهاجمًا الصحفيين: محمد صلاح أصبح أداة لاستغلال الجماهير بسببكم!

وكيل نجم ليفربول يحذر الجماهير..

هاجم رامي عباس؛ وكيل المصري محمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي، الصحفيين في ظل انتشار الكثير من الأنباء حول مستقبل "مو" مع الريدز.

الفرعون المصري ينتهي عقده مع النادي الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري، وسط مزاعم عن اهتمام سعودي باستقطابه مجانًا الصيف المقبل، ومصادر أخرى تزعم أن مسؤولي ليفربول سيسعون لتجديد عقده.

لكن الجدل زاد بعد تصريح صلاح الأخير، الذي أكد خلاله أن الموسم الحالي هو الأخير له بالقميص الأحمر في ظل عدم فتح الإدارة باب التفاوض معه للتجديد -حتى الآن-.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأمام كل الجدل المحاط بالنجم المصري، خرج وكيله للتأكيد على أن كل المثار حوله لا أساس له من الصحة، مهاجمًا الصحفيين.

وكتب رامي عباس عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "للعلم، كل هؤلاء الصحفيين، الذين يزعمون أن لديهم معلومات خاصة عن مستقبل محمد، ينشرون مزاعم ومنشورات لا تستند إلى أي شيء على الإطلاق".

وأضاف موجهًا حديثه للجماهير: "إنهم يستغلونكم للنقر على الروابط، وليس لديهم أي مصادر مقربة من محمد، هدفي من هذا المنشور هو إخباركم فقط أنهم لا يعرفون أي شيء".

يذكر أن السعودية حاولت جاهدة لشراء عقد صلاح من ليفربول في الميركاتو الصيفي 2023، لكن النادي تمسك ببقائه وقتها، لكن الجانب العربي أكد في أكثر من مناسبة أنه لم يفقد الأمل في إمكانية ضمه يومًا ما.