رامي ربيعة جاهز لمواجهة النجم الساحلي

مواجهة قوية بين الأهلي والنجم الساحلي التونسي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، موقف رامي ربيعة مدافع الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي، المقرر لها غدًا، بعد التعرض لإصابة في مران أمس.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي، غدًا الجمعة، على الملعب الأولمبي بمدينة رادس التونسية، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي لخطف الـ3 نقاط أمام النجم الساحلي، في بداية مشواره الإفريقي نحو اللقب التاسع في تاريخه بعد غياب ليس بقصير عن منصات التتويج الإفريقية.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الخميس، أن ربيعة شارك في مران الأهلي بالكامل، في التدريبات الختامية للأحمر قبل مواجهة النجم.

وحرص فايلر على عقد جلسة مع اللاعب خلال المران للأطمئنان على إصابته وأكد له اللاعب أنه جاهز لخوض المباراة المقرر لها غدًا.

وركز فايلر على العرضيات للمجموعة الأساسية القريبة للمشاركة أمام النجم غدًا الجمعة، حيث تعد من المباريات القوية الإفريقية في البطولات عادة.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية من منافسات دوري أبطال إفريقيا، بجانب كلًا من الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي وبلاتينيوم بطل زيمبابوي.