رامي بن سبعيني يدخل على رادار نابولي

وصيف الدوري الإيطالي يريد تدعيم صفوفه ببطل كأس الأمم الأفريقية الأخيرة

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى ان إدارة نادي نابولي وضعت على رادارها الجزائري الدولي، رامي بن سبعيني، لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الحالية.

وحصل اللاعب صاحب الـ 24 عاماً، على إعجاب فريق الجنوب، بعد المستوى الذي ظهر به رفقة منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

وكان بن سبعيني، في كتيبة جمال بلماضي الأساسية التي حققت اللقب الثاني في تاريخ الجزائر، إذ شارك في ست مباريات وصنع هدفاً وحيداً في البطولة.

وجود فوزي غلام، في نابولي قد يساعد بن سبعيني بشكل كبير في حسم الصفقة والانضمام، إلى النادي الإيطالي، وترك الدوري الفرنسي.

الجدير بالذكر ان عقد بن سبعيني مع فريقه رينيس، ينتهي في يونيو 2020، ومن المتوقع أن يضمه نابولي بقيمة 10 مليون يورو.