نابولي وإشبيلية على رأس المهتمين برامي بن سبعيني

لاعب رين حظي بموسم رائع في الليج وان

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تتنافس عدة أندية أوروبية على الظفر بتوقيع رامي بن سبعيني لاعب رين ومنتخب الجزائر، وعلى رأسها نابولي وإشبيلية.

وحظي اللاعب صاحب الـ24 عامًا بموسم رائع مع رين، سواء في الدوري الأوروبي أو كأس فرنسا الذي ساهم في تتويج الفريق به بالتفوق على باريس سان جيرمان في المباراة النهائية.

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ويرتبط بن سبعيني بعقد مع رين يمتد حتى عام 2020 وتُقدر قيمته المالية بـ5-8 ملايين يورو، وقد سبق أن قال رئيس النادي أنه أخبر اللاعب باستعداده للتخلي عنه حال وصل العرض المناسب الصيف القادم.

ويُثير اللاعب الذي يلعب في خانة الظهير الأيسر ويُجيد كذلك اللعب كمدافع في دفاع ثلاثي اهتمام العديد من الأندية، بينها ليسر ومونبيلييه في فرنسا وريال بيتيس وإشبيلية في إسبانيا، وأبرزها نابولي الذي يضم بين صفوفه الثنائي الجزائري فوزي غولام وآدم أوناس.