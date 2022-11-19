رامون دياز: أتمنى هذه النتيجة في مواجهة السعودية والأرجنتين

المدرب الأرجنتيني يكشف عن طريقة تأهل السعودية من مجموعة الأرجنتين

كشف الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني لفريق نادي الهلال، عن توقعاته وأمنياته في مباراة الأرجنتين أمام السعودية، ضمن منافسات كأس العالم.

وتحدث دياز خلال تصريحات نشرها حساب الهلال الرسمي على موقع "تويتر": "مشاركتي في المونديال لاعبًا، كان شعورًا لا يوصف، لأنني كنت أعلم بأنني بصدد تمثيل الأرجنتين في هذا الوقت، والأمر كان لا يصدق، لأنني شعرت بأحاسيس لم يسبق لي تجربتها".

المدرب الأرجنتيني تابع: "يجب أن يشعر لاعبو المنتخب السعودي بالفخر، للمشاركة في بطولة بهذا القدر من الأهمية، وبالنسبة لبلد فمن المهم جدًا أن تتطور كرة القدم فيها، هم فريق تنافسي للغاية".

وأردف: "مباراة الأرجنتين والسعودية هي مباراة منتظر منها الكثير، بسبب اللعب لأجل الترتيب، ستكون مباراة سيلعب فيها الجانب النفسي دورًا كبيرًا".

واستطرد رامون تصريحاته قائلًا: "مشاركة المملكة العربية السعودية في المونديال شيء مهم للغاية، وكذلك مواجهة فريق يعتبر أحد أفضل المنتخبات في العالم وهو الأرجنتين".

وواصل: "وبالتأكيد ستكون مباراة معقدة للمنتخبين أعتقد أن الهلال يشعر بالفخر لكونهم تمكنوا من المشاركة بهذا الكم من اللاعبين في كأس العالم، مع هذه النوعية من الفرق في الواقع كانت مشاركة رائعة واستثنائية ".

🎬 "دياز":"سيلعب الجانب النفسي دورًا كبيرًا في مباراة المنتخبين السعودي والأرجنتيني، وهذا ما سيعجبني كنتائج للمنتخب في دور المجموعات" 🗣️💙#فيديو_الهلال #معاك_يالأخضر pic.twitter.com/HWWqgwOlir — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) November 19, 2022

واختتم رامون دياز تصريحاته قائلًا: "أتمنى أن تنتهي المباراة بالتعادل بين السعودية والأرجنتين، وأن تفوز على بولندا وتتعادل مع المكسيك، بهذه الطريقة ستتمكن السعودية من التأهل إلى الدور الثاني".