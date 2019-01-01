رامون دياز : أمتلك الخبرات لمساعدة بيراميدز والأهلي فاوضني من قبل

المدير الفني الأرجنتيني الجديد لنادي بيراميدز

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني الجديد لنادي بيراميدز عن جاهزيته لخوض تجربته بالدوري المصري.

مالك مادي بيراميدز تركي آل الشيخ كان قد أعلن عن تعاقده مع المدير الفني الأرجنتيني من أجل قيادة الفريق خلفاً للمدير الفني المصري حسام حسن.

دياز قال عند وصوله إلى القاهرة، أن مشروع بيراميدز جعله منافساً قوياً للأهلي والزمالك، ولما لا يكون الأفضل خلال الفترة المقبلة.

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وحول طموحاته مع ناديه الجديد قال دياز "نطمح أن يكون بيراميدز قوة كبيرة في الدوري المصري ومنافس قوي للجميع، مشدداً على امتلاك خبرات كبيرة لتأدية هذ الدور".

📢 جماهير الأهلي .. ما هو تقييمكم لأداء اللاعب وماذا تنتظرون منه في القادم؟ 🤔🗨️ pic.twitter.com/xu9OsTDoZl — جول مصر (@goaleg) February 5, 2019

دياز رد على الأنباء التي ربطته بالنادي الأهلي، وأشار إلى وجود مفاوضات من قبل لقيادة النادي القاهري، إلا أنه لم يكشف عن كواليس موعدها.