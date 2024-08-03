العميد يسعى لتصفية قائمة الأجانب في الموسم الجديد

كشفت تقارير صحفية، عن صفقة مرتقبة قد تتم بين نادي الاتحاد السعودي ونظيره ريال بيتيس، خلال المباراة الودية المرتقبة بين الفريقين.

ويستعد الاتحاد لمواجهة نظيره ريال بيتيس الإسباني، اليوم السبت، في إطار معسر الفريق السعودي المقام بإسبانيًا استعدادًا للموسم الجديد.

ووفقًا لشبكة "estadiodeportivo" البرازيلية، فإن هناك اتصالات بين رامون بلانيس، المدير الرياضي للاتحاد، مع مسؤولي ريال بيتيس من أجل تمرير صفقة انتقال لويز فيليبي مدافع الاتحاد إلى الفريق الإسباني، لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

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ولا يستطيع فيليبي الذي انضم إلى الاتحاد في صيف 2023 قادمًا من ريال بيتيس، التكيف مع الأجواء في السعودية، حيث خاض 27 مباراة، لكنه لم يقدم المستوى المتوقع منه، بينما يشغل مقعدًا في قائمة الأجانب التي يسعى العميد لإعادة تنسيقها.

وأشارت الشبكة، إلى أن العائق الوحيد لإتمام الصفقة هو الراتب الذي يحصل عليه لويز فيليبي، 6 ملايين يورو، مرجحة أن يقتسم الناديان ريال بيتيس والاتحاد، دفع الراتب طوال مدة الإعارة، أو يتنازل المدافع البرازيلي عن جزء من راتبه لإتمام الصفقة.

وأوضحت "estadiodeportivo"، أن مانو فاجاردو، مدرب ريال بيتيس، لديه اهتمام كبير بإتمام الصفقة، خصوصًا في وجود بلانيس على رأس الإدارة الرياضية للاتحاد والذي تجمعه صداقة قوية به، لذلك سيتعاون الثنائي لإنجاز هذه الصفقة بسهولة.

وختمت بأن هناك ترحيبًا من لويز فيليبي بالعودة لارتداء قميص ريال بيتيس مرة أخرى وهو ما أبلغه للجانب الإسباني.