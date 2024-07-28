رامون بلانيس يوجه رسالة لنجم برشلونة ويؤكد: انتظروا لامين يامال جديد في الاتحاد

رسالة مبشرة من المدير الرياضي لجمهور نادي الاتحاد..

خرج رامون بلانيس؛ المدير الرياضي لنادي الاتحاد السعودي، معلنًا تحمله أمام جمهور العميد مسؤولية بناء فريق جديد، متعهدًا بإعادة لقب دوري روشن لخزانة النادي بعدما توجه به موسم 2022-2023 وخسره الموسم الماضي 2023-2024.

العميد خرج الموسم المنقضي بخفي حنين، فلم يتوج بأي بطولة، وكذلك فشل في التأهل لبطولات الموسم المقبل سواء كأس السوبر السعودي أو دوري أبطال النخبة الآسيوية أو دوري أبطال آسيا 2 بعدما احتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن بـ54 نقطة فقط.

وفي هذا الشأن قال بلانيس خلال تصريحاته لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "أتحمل مسؤولية بناء فريق قادر على استعادة لقب الدوري الذي توج به في موسم 2022-2023، نمتلك لاعبًا فاز بالكرة الذهبية من قبل (كريم بنزيما)، بالطبع علينا أن ندعمه باعتباره اللاعب الرئيس في المشروع، وهو حريص على إثبات نفسه بدنيًا وذهنيًا، وتقديم مستواه المعهود، والمدرب لوران بلان يفهم ما نريده في المشروع الجديد".

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وانتقل بلانيس، الذي سبق أن عمل من قبل مديرًا رياضيًا لبرشلونة، للحديث عن الموهبة الصاعدة لامين يامال؛ لاعب البرسا الذي قاد إسبانيا مؤخرًا للتتويج بكأس أمم أوروبا "يورو 2024": "منذ أول يوم رأيت لامين يامال أدركت أنه مختلف عن الجميع، هو لاعب ذكي كرويًا وناضج".

وأضاف في رسالة تحفيز لصاحب الـ17 عامًا: "أخبرت لابورتا (رئيس برشلونة) من قبل خلال العرض التقديمي للاعبين الشباب أن يامال مرشحًا محتملًا للفوز بالكرة الذهبية، وما زلت أعتقد ذلك، علينا فقط أن نمنحه بعض الوقت".

بسؤاله عما إذا كان بإمكان الاتحاد أن يخرج لكرة القدم يامال جديد، علق: "نعم بالطبع، لقد قمنا بتصعيد ستة لاعبين إلى الفريق الأول للاتحاد بعمر 16 و17 عامًا، أحدهم أحبه كثيرًا، متأكد أن بإمكانه المشاركة مع المنتخب السعودي الأول، فاللاعب السعودي يتمتع بالكثير من الجودة ومع وجود الخبرات الأوروبية سيرتفع مستواه".