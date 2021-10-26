راموس يوجه صدمة جديدة لباريس

كابوس جديد للمدافع الإسباني

يواصل سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان، إثارته للمخاوف داخل النادي الفرنسي بسبب حالته البدنية.

راموس انضم إلى باريس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من ريال مدريد في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع النادي الإسباني.

الأخبار السيئة لا نهاية لها مع راموس منذ انتقاله إلى باريس، حيث لم يظهر في أي مباراة حتى الآن مع الفريق.

صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أكدت أمس، أن راموس سينضم أخيرًا للتدريبات الجماعية استعدادًا للمباراة القادمة.

وعلى جانب آخر كشفت صحيفة "as" الإسبانية أن اللاعب لم يعد للتدرب مع الفريق حتى الآن، ويكتفي حاليًا بالتعافي بشكل فردي.

ويأتي ذلك بسبب معاناته مرة أخرى من آلام وشعور بعدم الراحة ليستمر كابوس الإصابات في مطاردته منذ انتقاله لباريس.

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وأوضحت الصحيفة أنه لا يوجد يقين حتى الآن حول موعد عودة راموس للتدريبات، بعد معاناته من إصابة في الركبة في شهر يوليو الماضي وأخرى في النعل بشهر أغسطس.

يذكر أن آخر مباراة لعبها راموس، كانت مع ريال مدريد في 5 مايو الماضي ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، ومن الواضح أنه لن يشارك مع باريس في المواجهتين المقبلتين ضد ليل يوم الجمعة ولايبزيج يوم الأربعاء القادم.