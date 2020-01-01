راموس يوبخ إيسكو وزيدان يضعه في "القائمة السوداء"!

موقفه بات صعبًا..

يبدو وأن إيسكو سيعيش مرحلة صعبة في الفترة المقبلة داخل ريال مدريد، فبحسب تقارير صحفية إسبانية، انضم اللاعب إلى القائمة السوداء لمدربه زين الدين زيدان.

السبب الرئيسي في حدوث ذلك يرجع إلى التقاط الكاميرات لإيسكو في المدرجات بمباراة الكلاسيكو وهو يسخر من عدم اعتماد زيدان عليه في تواجد مارسيلو ولوكاس فاسكيز ولوكا يوفيتش.

الكلمات الأولى لزيدان تعليقًا على ما حدث كانت هادئة بعض الشيء عندما أكد أن ما قاله يعكس رغبته في اللعب، قبل أن يرسل رسالة واضحة أنه هو فقط المنوط به اختيار من يشارك وعلى الجميع التكيف مع تلك الحقيقة.

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وبحسب ما أوردته صحيفة "آس" فإن إيسكو بات عضوًا في القائمة السوداء لزيدان، التي غالبًا ما ينتهي المطاف بأعضائها إلى الخروج من سانتياجو برنابيو أو البقاء على دكة البدلاء.

أبرز أعضاء قائمة زيزو السوداء كان جاريث بيل وخاميس رودريجيز، وكليهما رحل إلى الدوري الإنجليزي في الميركاتو الماضي، كما كان الحال لداني سيبايوس أيضًا وسيرخيو ريجيلون، بينما لا يزال ماريانو دياز حبيسًا لمقاعد الاحتياط.

جميع تلك الأسماء اشتركت في انتقاد زيدان سواءً علانية أو في الغرف المغلقة لعدم منحهم فرصة المشاركة باستمرار، ولم يكن الانتقاد سبيلًا لإعادتهم للمشاركة، بل كان بداية نهايتهم في ريال مدريد.

من جهة أخرى، كشفت صحيفة "سبورت" أن سيرخيو راموس، قائد النادي الملكي، قد أخذ في توبيخ إيسكو على مستوياته المتواضعة هذا الموسم، ما تسبب في صدام كبير بين الطرفين.

لم يكن إيسكو الوحيد الذي تعرض لهجوم من القائد، فأيضًا مارسيلو تلقى انتقادًا قويًا من راموس، وقد يُفهم لماذا أن الدولي البرازيلي ضحك عندما سخر زميله من زيدان، فهو أيضًا فقد مكانته الأساسية لصالح فيرلاند ميندي.

الجدير بالذكر أن إيسكو البالغ من العمر 28 عامًا قد شارك هذا الموسم في 4 مباريات، بدأ منهما 2 وتم استبداله في الدقيقة 60 فيهما، ونزل بديلًا في 2 آخرين، بإجمالي 147 دقيقة من اللعب.