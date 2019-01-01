راموس يقترب من تحطيم سجل كاسياس القياسي مع إسبانيا

فرصة كبيرة لراموس للتفوق على كاسياس في مبارة جزر الفارو

يستعد سيرخيو راموس، قائد منتخب إسبانيا، لتحطيم سجل إيكر كاسياس القياسي مع اللاروخا حال تمكن من قيادة بلاده للفوز على جزر الفارو مساء اليوم، الجمعة، في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020.

راموس انضم لمعسكر المنتخب الإسباني بعد العودة من الإصابة مع ريال مدريد.

ونجح صاحب الـ 33 عامًا في معادلة سجل كاسياس في تحقيق الانتصارات مع إسبانيا بعد الفوز على مالطا في مارس الماضي بواقع 121 انتصارًا من أصل 163 لقاءًا لعبها مع اللاروخا.

وفي حال الفوز على جزر الفارو، فإن قائد ريال مدريد يصبح أكثر لاعب يحقق انتصارات في تاريخ إسبانيا يليه كاسياس ثم تشافي هيرنانديز صاحب الـ 100 فوز في 133 مباراة وأندريس إنييستا والذي حقق 96 انتصارًا في 131 لقاءً.

حيت أنت ديما الأول🔝

جميل أنيق، ديما شيك👔

قدام الناس نتباها بيك😍



قد يكون هذا هو التعبير الأدق من الفنانة المغربية @SalmaRach عن نجم اسود الأطلس🎶🇲🇦

(📸: IG/hziyech ) pic.twitter.com/WHYM8BQYaT — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 7, 2019

وقد تشهد مباراة جزر الفارو في سبتمبر المقبل انفراد راموس بسجل الأكثر مشاركة مع إسبانيا وتجاوز رقم كاسياس بواقع 167 مباراة دولية.

جدير بالذكر أنّ المشاركة الأولى لسرخيو كانت في مارس 2005 بمباراة ودية أمام الصين كما أنّ كاسياس وصل إلى هذا العدد من الانتصارات في يونيو 2016 بلقاء ودي أمام كوريا الجنوبية.

راموس حقق كأس العالم وأمم أوروبا مرتين مع منتخب إسبانيا خلال مسيرته الكروية.