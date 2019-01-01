راموس يتجاوز كاسياس ويصبح الأكثر مشاركة بقميص إسبانيا

سيرخيو راموس يواصل أرقامه التاريخية مع منتخب إسبانيا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أصبح قائد ريال مدريد والمنتخب الإسباني سيرخيو راموس الأكثر مشاركة مع منتخب لاروخا في التاريخ بعدما تجاوز عدد المباريات التي شارك فيها إيكر كاسياس.

ويعد راموس هو القائد لمنتخب إسبانيا منذ اعتزال إيكر كاسياس دوليًا وابتعاده عن المشاركة مع لاروخا في السنوات الأخيرة خاصة بعد رحيله عن ريال مدريد.

وبمشاركته اليوم أمام النرويج، يصل سيرخيو راموس إلى المباراة رقم 168 بقميص منتخب إسبانيا، ليتجاوز إيكر كاسياس صاحب الـ 167 مباراة.

هل يكرر جوارديولا موسم المأساة مع برشلونة؟

ويمتلك راموس تاريخًا كبيرًا مع المنتخب، حيث حجز قائمته كسابع هدافيه على مر التاريخ وذلك رغم كونه قلب دفاع وقبلها ظهير أيمن في رقم مميز.

أما على مستوى البطولات، فقد نجح سيرخيو راموس في الحصول على لقبين لكأس الأمم الأوروبية في 2008 و2012، كما توج باللقب الأغلى في 2010 حين حصل المنتخب الإسباني على كأس العالم في جنوب أفريقيا لأول مرة في تاريخه.

يذكر أن سيرخيو راموس يعد أحد أكثر اللاعبين تحقيقًا للبطولات في تاريخ أسبانيا، وذلك بعد لاعبي الجيل التاريخي لبرشلونة مع بيب جوارديولا.