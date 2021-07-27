راموس يبدأ مسيرته مع باريس بصدمة جديدة

علامات استفهام قد تظهر حول اللاعب

بداية غير مبشرة للمدافع الإسباني سيرخيو راموس مع باريس سان جيرمان، بعد فترة قليلة جدًا من انتقاله إلى النادي الفرنسي.

راموس رحل عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وانضم إلى باريس في صفقة انتقال لمدة موسمين.

النادي الفرنسي أكد أن راموس تعرض لإصابة في النعل خلال تدريبات الفريق، ولن يتدرب لمدة أسبوع كامل بسبب هذه المشكلة.

وأوضح أن اللاعب لن يكون ضمن قائمة المدرب ماوريسيو بوتشيتينو، المشاركة في مباراة باريس الودية القادمة ضد إشبيلية في مدينة فارو البرتغالية.

وأشار باريس إلى أن المشكلة وقعت عندما عاد اللاعب إلى التدريبات من جديد، بعد فترة من المشاكل الجسدية التي عانى منها الموسم الماضي.

وهو ما يثير العديد من التساؤلات في الوقت الحالي، حول مدى صحة قرار ريال مدريد بالتخلي عن راموس خلال الميركاتو الحالي.

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ويرجع ذلك لتقدم اللاعب في السن، وتعرضه لعدد كبير من الإصابات خلال الموسم الماضي، ليتحفظ النادي على التجديد له لمدة موسمين ويكتفي بعرض موسم واحد فقط، وهو ما رفضه راموس تمامًا.

وعلى جانب آخر لن يدخل باريس مواجهة إشبيلية بالعديد من النجوم الآخرين، مثل نيمار، ماركينيوس، ماركو فيراتي، أنخيل دي ماريا وجانلويجي دوناروما ولياندرو باريديس بسبب الإجازة.