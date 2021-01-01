"راموس وريال مدريد لن يقعا في نفس خطأ رونالدو"

خورخي فالدانو نجم ريال مدريد السابق يتحدث عن تجديد سيرخيو راموس مع النادي الملكي، وعلاقته برحيل كريستيانو رونالدو.

أكد خورخي فالدانو نجم ريال مدريد السابق أن سيرخيو راموس سيجدد عقده مع ريال مدريد قريبًا رغم كل تقارير رحيله عن الملكي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح برنامج "إل ترانزيستور" وأكد خلالها أن قرار التجديد سيتم بسبب ما حدث مع كريستيانو رونالدو بعد رحيله.

وقال فالدانو: "راموس سينتهي به الحالي وهو يجدد تعاقده مع ريال مدريد، سيكون من الخطأ ألا يحدث ذلك".

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وأضاف: "نفس الأمر حدث مع كريستيانو رونالدو، ريال مدريد تُرك دون دوري أبطال أوروبا ورونالدو وجد نفسه دون الكرة الذهبية".

وأردف عن لقاء ريال مدريد الأخير ضد أوساسونا: "لو قامت طائرة ما بالإقلاع فالأمر لا تقع مسؤوليته على عاتق رابطة الأندية".

وكان ريال مدريد قد سافر لبامبلونا هذا الأسبوع وخاض مباراة أوساسونا في ظروف جوية صعبة للغاية وهي المواجهة التي انتهت بالتعادل دون أهداف.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة بعد مرور 18 جولة.