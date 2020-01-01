راموس: نحتاج إلى كرة القدم من أجل الاقتصاد والجماهير

قائد ريال مدريد سيرخيو راموس يشرح السبب وراء حتمية عودة كرة القدم

قال قائد ريال مدريد سيرخيو راموس إن كرة القدم يجب أن تعود من أجل الحفاظ على الاقتصاد الإسباني والجماهير التي تشعر بالألم إثر هذه الجائحة.

وكانت إسبانيا قد أصحبت واحدة من أكثر دول العالم تضررًا من فيروس كورونا على مستوى الإصابات والوفيات، وكذلك الخسائر الاقتصادية.

وحول ذلك، رأى راموس أن كرة القدم يجب أن تعود ولكن بشكل آمن لا يهدد صحة اللاعبين أو الجماهير ولا يعرض أحد للخطر بشكل أكبر.

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ومن جهته، فإن أكثر لاعبي إسبانيا ارتداء لقميص لاروخا في التاريخ يقدر الجهد الذي يقوم به الجميع من أجل الحفاظ على الأرواح في البلاد وحول العالم.

وقال راموس: "أريد أن أعطي رسالة دعم لجميع أولئك الذين فقدوا أي من أحبائهم، وكذلك للأطقم الطبية التي تكافح هذه الكارثة، ستنتهي الأزمة ولكن يجب أن نكون معًا"

وحول العودة للتدريبات أضاف: "نحن يجب أن نذهب إلى فالديبيباس ونعود إلى التدريبات من جديد ولكن مع تقسيم المناطق والالتزام بالتباعد والامتثال بالقواعد المعمول بها"

وتابع: "إنه أمر غير طبيعي ومعقد بعض الشيء، لكن الوضع يتطلب ذلك، بالنسبة لي متحمس ومتعطش للمنافسة ولعودة كرة القدم بشكل طبيعي، وأتمنى أن تعود الليجا إلى أجوائها"

وأردف: "المجتمع يعاني كثيرًا ويحتاج إلى الترفيه والدعم من خلال كرة القدم، كذلك الافتصاد الذي يخسر المليارات يحتاج إلى اللعبة لكي تدعمه"

القصة الكاملة.. متى يعود الدوري الإنجليزي؟

يذكر أن الدوري الإسباني قد يعود في يونيو وينتهي في يوليو وفقًا لما يقال حاليًا حول المستجدات الأخيرة، وفي الوقت الذي تستعد فيه دوريات أوروبا للعودة بعد التوقف.