"عطلوا الميزة الكبرى".. مودريتش يفجع راموس على طريقته الخاصة!

كان لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، محل تهديد لسيرخيو راموس، قائد إشبيلية، خلال مواجهة الفريقين يوم الأحد الماضي، ضمن الجولة 26 من الدوري الإسباني.

وحقق ريال مدريد فوزًا بشق الأنفس بهدف نظيف سجله مودريتش بتسديدة مميزة في الدقيقة 81، بعد دخوله بـ6 دقائق فقط من مقاعد البدلاء، في مباراة كانت تتجه للتعادل السلبي.

وكشفت شبكة "موفيستار" عن تحذير راموس لزملائه بعد دخول مودريتش بديلًا لزميله سانشو، إذ التقطت الكاميرات راموس وهو يصرخ: "أوقفوا دائمًا إمكانية تمريرات مودريتش بوجه القدم الخارجي".

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لم يأت خطر مودريتش من تمريرته التقليدية بوجه القدم الخارجي، ولكن جاء بتسديدة استثنائية على طريقته الخاصة، سبق وفعلها كثيرًا.

بهذا الفوز، عزز ريال مدريد من موقعه في صدارة الليجا، ليحافظ على فارق الـ8 نقاط مع الوصيف برشلونة، مع تبقي 12 جولة على نهاية المسابقة.