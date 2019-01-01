راموس: مصر ستكون دائماً قطعة من قلبي
بلال محمد فيسبوك تويتر
أشاد الإسباني، سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد والمنتخب الإسباني، برحلته الصيفية إلى مصر، مشيراً إلى أنها ستتكرر كثيراً.
وقضى قائد ريال مدريد، بعض من أجازته الصيفية في مدينة الغردقة المصرية، مع زوجته وأولاده خلال الأسبوع الماضي.
وكتب راموس عبر حسابه الشخصي على موقع إنستاجرام: "واحدة من أفضل الرحلات على الإطلاق، الآن أعرف لماذا يتحدث الجميع عن مصر وشعبها".
وتابع: "مصر ستكون دائما قطعة من قلبي. لقد كانت تجربة لا تُصدق".
🇪🇬 One of the best trips ever. Now I know why everyone speaks so highly of Egypt and its people. Egypt, you will always have a piece of my heart. It was an incredible experience. And my dear Kamel, I didn't know you personally when we arrived but now I can safely say I have met a friend. My family and I want to thank you for your kindness, generosity and hospitality. All the best! Un viaje inolvidable. Egipto y su maravillosa gente tendrán siempre un hueco en mi corazón. Gracias en especial a mi amigo Kamel por su amabilidad y hospitalidad. 🇪🇬
وخرج صاحب الـ 33 عاماً من موسماً مخيباً للآمال مع فريقه، دون تحقيق أي بطولة بعدما احتل المركز الثالث في جدول الدوري، وودع دوري أبطال أوروبا على يد أياكس الهولندي.