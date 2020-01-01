"راموس ليس طبيعيا وخارج عن المألوف"

هييرو يبدي إعجابه بما يقدمه راموس في الفترة الحالية

أشاد فيرناندو هييرو، المدافع الأسبق لريال مدريد بما يقدمه سيرخيو راموس مع الميرينجي في الفترة الحالية وتحطيمه للأرقام القياسية.

وساهم راموس في فوز ريال مدريد بالأمس على أوساسونا بأربعة أهداف لهدف، في الجولة الـ 23 من الليجا، وشهد اللقاء تسجيل راموس الهدف الثاني للملكي.

وبعد هدفه بالأمس، تجاوز راموس رقم فيرناندو هييرو مدافع الميرينجي الأسبق في عدد المباريات مع ريال مدريد بالليجا برصيد 440 مباراة، وأصبح خامس أكثر لاعب يشارك في مباريات بالدوري.

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وقال هييرو في تصريحات صحفية: "سيرخيو راموس ليس طبيعياً، إنه خارج عن المألوف".

وواصل: "أيام ما كنت لاعباً لعبت في خط الوسط خلال بعض الأوقات، ولكن راموس في القرن الـ 21 شيئاً مميزاً".

وتابع: "هو وبيكيه يسجلان العديد من الأهداف، ولكن بلا شك راموس مع المنتخب وريال مدريد ليس طبيعياً".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل حالياً صدارة ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.