راموس: لست مصابًا وسعداء بالعودة وأعزي ضحايا كورونا

تصريحات سيرخيو راموس بعد فوز ريال مدريد على إيبار

قال قائد ريال مدريد سيرخيو راموس إن الفوز الذي حققه الفريق في مباراة اليوم هام للغاية، مؤكدًا أن الأوضاع في الوقت الحالي صعبة ولكن يجب التغلب عليها.

ولعب ريال مدريد في ملعب الكاستيا ألفريدو دي ستيفانو بدلًا من سانتياجو برنابيو بسبب بعض الإصلاحات التي ستبعد الفريق عن ملعبه لنهاية الموسم.

وحقق ريال مدريد الفوز في المباراة رقم 200 لزين الدين زيدان على غريمه إيبار بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليواصل تضييق الخناق على برشلونة في صراع الدوري الإسباني.

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وعقب المباراة التي سجل فيها سيرخيو راموس هدفًا عادل به رقم رونالد كومان كهداف تاريخي للمدافعين في الدوري الإسباني، أعرب النجم الإسباني عن سعادته.

وقال راموس: "لقد لعبنا بشكل جيد اليوم، بالطبع عانينا على المستوى البدني بسبب فترة التوقف الطويلة، ولكننا قدمنا عرضًا رائعًا ونجحنا في تحقيق الفوز في النهاية"

وأضاف: "إيبار فريق مميز ونجح في خلق المتاعب أمامنا، ولكننا كنا منظمين ونجحنا في استغلال الفرص التي صنعناها وتسجيل 3 أهداف سهلت علينا الأمور في النهاية"

وتابع: "بالطبع نحن في أوضاع صعبة تؤثر على العالم أجمع وعلى جميع الأفراد وليس فقط كرة القدم أو لاعبيها وجماهيرها، لذلك الكل ينتظر أن تصبح الأمور أفضل"

وأردف: "بالنسبة لنا نريد أن تعود الجماهير وأن تصبح كرة القدم كما كانت، وكذلك تحل جميع المشكلات والأزمات الموجودة في الاقتصاد والمنظومات الصحية وخلافه"

وحول إصابته قال راموس: "لا شيء، أنا لا أعاني من أي إصابة واستبدالي فقط كان قرارًا احترازيًا بسبب أننا نخوض المباراة الأولى بعد العودة"

واسترسل: "أردنا أن نراكم جميعاً مرة أخرى. لدي حمل زائد ولا شيء آخر يستدعي القلق. الآن تبقى لدينا 10 مباريات نهائية أخرى"

وأكمل: "لقد كان الأمر غريبًا بعض الشيء بالنسبة للجميع. أبعث بتحياتي إلى جميع الذين عانوا من فقدان أحد أفراد أسرتهم. لقد عدنا أخيرًا إلى هنا ، وهي أخبار رائعة أن كل شيء عاد للنشاط مرة أخرى"

وحول التعديل الجديد في قانون التبديلات قال راموس: "خمسة تغييرات؟ وجود لاعبين آخرين أمر إيجابي للغاية بالنسبة للجميع سواء للمدربين أو اللاعبين"

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يذكر أن ريال مدريد رفع رصيده بهذا الفوز إلى النقطة رقم 69 خلف المتصدر وحامل لقب البطولة برشلونة الذي يمتلك 71 نقطة..