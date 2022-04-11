راموس: سألعب لما بعد الـ 40 في أعلى المستويات

كشف النجم الإسباني سيرخيو راموس عن رغبته في الاستمرار في الملاعب وفي أعلى المستويات لأطول فترة ممكنة من حياته.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها راموس لصالح "أمازون برايم"، وأكد خلالها أن المشاكل البدنية الحالية لن تعيقه عن تحقيق هدفه.

وقال راموس: "أريد الاستمرار لأربعة أعوام أو خمسة إضافية في أعلى المستويات، بعد ذلك سأخوض تجربة مختلفة".

وأضاف: "لدي عقد لمدة عامين في باريس سان جيرمان وسأحاول أن أجعلهم ثلاثة أعوام، بعد ذلك سنرى ما الذي سيحدث".

وأردف: "طالما كانت حالتي البدنية جيدة سأجعل كل تركيزي على لعب كرة القدم، وفي النهاية أفضل اللعب لأفضل فريق في العالم على أن أكون اللاعب الأفضل، لأن كرة القدم لعبة جماعية".

وعانى راموس بشكل كبير خلال الموسم الجاري من إصابات مختلفة جعلته يبتعد عن تشكيل باريس سان جيرمان لمعظم الأوقات.

جدير بالذكر أن الفوز على كليرمونت في الدوري الفرنسي هذا الأسبوع كان المشاركة السادسة لراموس مع باريس سان جيرمان في كل البطولات، وأول 90 دقيقة له مع الفريق منذ يناير الماضي.