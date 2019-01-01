راموس: ريال مدريد هو المتضرر الوحيد من موعد الكلاسيكو

سيرخيو راموس يشكو من موعد الكلاسيكو لهذا السبب

قال قائد ريال مدريد والمنتخب الإسباني سيرخيو راموس إن الفريق الملكي هو المتضرر الوحيد من الموعد الجديد للكلاسيكو.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد حدد الثامن عشر من ديسمبر المقبل كموعد رسمي لإقامة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة ضمن منافسات الدور الأول لليجا.

وتم تأجيل الكلاسيكو بسبب أحداث الشغب والاعتراضات المتوقعة في أقليم كتالونيا بعد الأحكام التي صدرت في حق عدد من رموز الأقليم لاتهامهم في أحداث الانفصال والتي وقعت في أكتوبر من العام قبل الماضي.

وحول ذلك، استغل سيرخيو راموس المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة المنتخب الإسباني أمام نظيره منتخب مالطة من أجل الحديث عن هذه المسألة.

وقال راموس: "ريال مدريد هو الفريق الوحيد الذي تضرر من موعد الكلاسيكو الجديد، الأمر لم يكن عادلًا بالنسبة لنا، لم يكن هذا هو الموعد المناسب"

وأضاف: "سنحصل على راحة أقل من برشلونة، سيحصلون هم على 29 ساعة إضافية للراحة قبل المباراة، كما أنها ستقام على أرضهم، مما يعطيهم الأفضلية"

وتابع: "في حال لعب الفريقان مباراتهما الأخيرة قبل الكلاسيكو يوم السبت لن يكون هناك أفضلية لأحد على حساب الآخر، كان عليهم وضع ذلك في الاعتبار"

رونالدو يرد على ساري بهاتريك رائع للبرتغال في ليتوانيا

يذكر أن ريال مدريد وبرشلونة يتشاركان في صدارة الدوري الإسباني في الوقت الحالي بنفس الرصيد من النقاط، ويسعى كل منهما لحسم المواجهة لصالحه من أجل فض الشراكة والانفراد بالمركز الأول.