أغنية ولفتة استثنائية.. ريال مدريد يجهز لاستقبال راموس في سانتياجو برنابيو!

سيرخيو يعود للمرة الأولى منذ 2021!

يستعد سيرخيو راموس، قائد إشبيلية، لمواجهة ريال مدريد، مساء اليوم الأحد على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن الجولة 26 من الدوري الإسباني.

وتشهد المباراة عودة راموس إلى معقل ريال مدريد، للمرة الأولى، منذ رحيله عن صفوف الملكي في صيف 2021 صوب باريس سان جيرمان.

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وسوف يحظى سيرخيو باستقبال مميز من جماهير الميرنجي في سانتياجو برنابيو، بمجرد إعلان المعلق الداخلي تشكيل إشبيلية، بعدما خاض 16 موسمًا مع الريال، فاز خلالها بـ22 لقبًا، بما في ذلك 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

من المتوقع أن يتوقف المعلق فور إطلاق اسم راموس، حتى يتمكن الجمهور من منح قائد الريال التاريخي تصفيقًا حارًا، لكنه لن تكون هناك لافتات أو تيفو للاعب.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم بث أغنية تم تأليفها لهدف راموس التاريخي في نهائي دوري الأبطال (لشبونة 2014) في الطرف الجنوبي من الملعب.

وسبق وصرح راموس قبل عدة أيام، بأنه لن يحتفل إذا سجل هدفًا في شباك الريال، احترامًا للنادي وجماهيره في "سانتياجو برنابيو".