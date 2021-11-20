راموس يثير الغموض: الطيور في النهاية تقع!

وجه سيرخيو راموس، المدافع الإسباني المخضرم رسالة إلى منتقديه بشأن تأجيل مشاركته الأولى رفقة باريس سان جيرمان مرارًا وتكرارًا.

راموس كان على صدد تسجيل ظهوره الأول مع النادي الباريسي قبل أن يقرر الطاقم الطبي أنه من "السابق" لأوانه دفعه على أرض الملعب.

المدافع الإسباني لم يشارك في أي دقيقة منذ وصوله إلى الفريق في مطلع الصيف، وهو ما فتح وابلًا من التكهنات بخصوص مستقبله مع العملاق الفرنسي.

ماذا قال راموس؟

شارك راموس عبر موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" عبر خاصية "ستوري" صورة له بقميص تدريب باريس سان جيرمان يتظاهر أنه يصوب، كاتبًا: "الطيور في النهاية تقع".

وربما هذه كانت رسالة من صاحب الـ 35 عامًا إلى المشككين في أنه سيلعب مع باريس سان جيرمان في مرحلة ما بعد مرور 3 شهور دون أي جديد.

متى سيظهر راموس؟

بعد أن تأكد غيابه عن لقاء نانت مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الفرنسي، فإنه من غير المرجح أن يتواجد راموس أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، باعتبار أن مباراة بهذا الحجم ليست المناسبة لإعادة الدولي الإسباني مرة أخرى للملاعب.

وبشكل عام، فإن مباراة سانت إتيان الأسبوع المقبل خارج الديار قد تكون المناسبة المثالية لعودة راموس إن استمر في الظهور بالتدريبات بنفس أدائه الحالي.

الجدير بالذكر أنّ آخر مباراة خاضها الإسباني تعود إلى يوم 5 مايو مع ريال مدريد أمام تشيلسي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ومنذ ذلك الحين وحرمت إصابته في ربلة الساق وجوده مع ناديه القديم أو الجديد.

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