راموس يثير الشبهات .. تحقيق موسع بشأن التلاعب في نتيجة مباراة بالدوري الإسباني

استدعاء اللاعبين لجمع معلومات عن المباراة المشبوهة

قررت رابطة الدوري الإسباني، فتح تحقيق في شكوى حول التلاعب في نتيجة مباراة إشبيلية وقادش في الجولة 36 من الليجا.

وكان قادش الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية، قد تغلب على إشبيلية بهدف دون رد، قبل أسبوعين، مع وجود مزاعم حول تساهل لاعبي إشبيلية أمام المنافس، بينما عززت تصريحات القائد سيرجيو راموس هذه النظرية.

وقالت صحيفة "El Confidencial"، إن رابطة الليجا فتحت التحقيق في المزاعم حول وجود شبهة تلاعب في نتيجة هذه المباراة وبدأت في استدعاء اللاعبين لجمع معلومات عنها.

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وتقدم فريق رايو فاييكانو بشكوى لرابطة الليجا ضد فريقي إشبيلية وقادش، بشأن هذه الأحداث، رغم أنه نجح في الاحتفاظ بالمركز الـ17 (آخر المراكز المؤمنة من خطر الهبوط).

واعترف راموس في تصريحاته عقب المباراة، بأن بعض لاعبي قادش طلبوا منهم عدم اللعب بجدية في الدقائق الأخيرة للحفاظ على انتصارهم، على أمل الهروب من دوامة الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

وقال راموس: "في النهاية، هم فريق مجاور. سواء أحببنا ذلك أكثر أو أقل، لدي مودة خاصة للجنوب والأندلس، وقد لعبوا كثيرًا. بعد هذه النقاط الثلاث في الدقائق الأخيرة، من الطبيعي أن يلعب الفريقان بشكل جيد".

وأضاف: "اللاعبون الذين يخاطرون بكل شيء، يدلون ببعض التعليقات لك أثناء المباراة عن أهدافهم، هذا كل ما في الأمر".