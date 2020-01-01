راموس: الحكام لا يتعاملون باحترام مع اللاعبين

راموس يفتح النار على التحكيم

انتقد سيرخيو راموس قائد ريال مدريد أداء التحكيم في مباراة فريقه أمس أمام ليفانتي في الدوري الإسباني، والتي شهدت خسارة الميرينجي.

ريال مدريد خسر أمس أمام ليفانتي في الجولة 25 من الليجا الإسبانية، بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة من المباراة ليفقد ريال مدريد صدارة الليجا لصالح برشلونة.

وقال راموس في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "كانت أمسية سيئة للغاية وأقول كذلك أننا نمر بفترة حرجة من الموسم، علينا أن نطوي تلك الصفحة، هنالك الكثير لنقدمه ولكن أي خطأ صغير سيكلفك كل البطولات".

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وأضاف: "لا يروق لي الحديث عن الحكام ولكن أحياناً يجعلوك تشكك في قرارتهم وتفكر فيها، المعايير لديهم تختلف بمرور الأيام، أخر لمسة يد لي كانت في مباراة السوبر أمام فالنسيا وتم احتسابها علي ركلة جزاء، أمام ليفانتي لمست الكرة يد المدافعين مرتين ولم يحتسب الحكم أي شيء".

وأكد: "سألت الحكم عن إذا كان لديه أي مشكلة شخصية معي، وإذا كان لديك، أخبرني وسوف نصلح المشكلة ونحل الأمر كان هذا الأمر في الدقيقة العاشرة".

وشدد: "أخرج لي البطاقة الصفراء، بعد لمسة عادية وأدركت بعدها أنه يقصدني في المباراة سيحاول أن يخرجني عن تركيزي في كل لمسة أقوم بها، لا أعلم لماذا؟، ولكن الأمر غير مقبول".

وأردف: "الحكام في السابق كانوا محترمين ويتحدثون معنا كثيراً بأدب، ولكن في الوقت الحالي الأمور اختلفت، قادة الفرق متواجدين لمساعدة الحكم".

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وعن اضطهاده من قبل الحكام: " لا أشعر بأنني مطارد أو مضطهد، إذا عملت شيء خاطئ فسأنتقد نفسي، من يريد مشاهدة بطاقاتي فليرى سيرتي الذاتية".

وأبدى راموس حزنه الشديد بسبب إصابة اللاعب إيدين هازارد، مؤكداً أن نفس الإصابة عادت إليه مرة أخرى".

يذكر أن ريال مدريد أصبح يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني خلف برشلونة بفارق نقطتين.