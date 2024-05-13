راموس الجديد.. إشبيلية يجبر ريال مدريد على عدم مراقبة نجمه!

هل يبقى؟

أُجبر ريال مدريد على التوقف عن مراقبة لاعب إشبيلية الشاب خوانلو سانشيز، والذي يفكر في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، كخليفة لداني كارباخال في مركز الظهير الأيمن.

وخاض صاحب الـ20 عامًا الملقب باسم راموس الجديد، 34 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم مع إشبيلية، وسجل هدفًا واحدًا وقدم 3 تمريرات حاسمة بإجمالي 1603 دقائق لعب.

وأشارت تقارير صحفية عديدة أن اللاعب الشاب يحظى باهتمام ريال مدريد، وكذلك بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، علمًا بأن عقده يستمر حتى صيف 2026، ولديه شرط جزائي يبلغ 25 مليون يورو.

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وحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن "فتى إشبيلية الذي قدم مستويات مميزة في نصف الموسم الأول، مستغلًا المشاكل البدنية لزميله خيسوس نافاس، لم يحصل على الفرصة في آخر شهرين سوى لمدة ربع ساعة فقط، مقسمة إلى 3 تبديلات ضد خيتافي ومايوركا وريال بيتيس".

وختمت: "يثق إشبيلية في أن خوانلو سيصبح واحدًا من اللاعبين الرئيسيين في الرواق الأيمن، إذا لم تصله عروضًا تسمح بالحصول على ربح رأسمالي جيد في الصيف".