راموس: استحقينا الفوز بالديربي وسنقاتل على كل البطولات

تصريحات قائد ريال بعد حسم الديربي وإصرار على المنافسة حتى النهاية بالدوري الإسباني

أكد سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد، على استمرار حظوظ فريقه في المنافسة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

ريال نجح في انتزاع 3 نقاط ثمينة اليوم السبت، بعد التغلب على جاره العنيد أتلتيتكو في ديربي العاصمة الإسبانية.

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ثلاثية ريال جاءت عن طريق كاسميرو، راموس من ركلة جزاء باستخدام تكنولوجيا الإعادة التليفزيونية، ثم هدف لجاريث بيل، بينما جاء هدف أصحاب الأرض الوحيد لأنطوان جريزمان.

وقال راموس بعد المباراة:"كل شخص حر في رأيه، لكننا حققنا الهدف المطلوب وقلصنا الفارق على الصدارة الآن علينا الانتظار بعد هذا الأداء المتكامل والنتيجة المستحقة".

وأضاف:"الملعب كان قريباً من الجماهير نوعاً ما، قاموا بتشكيل بعض الخطورة علينا، ولكن نحن أذكياء بالشكل الكافي لانتزاع الثلاث نقاط".

هدف كاسيميرو الرائع 🔥 pic.twitter.com/WXLjG8FYwV — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 9, 2019

ركلة الجزاء:"مسؤولية أفتخر بها وأريد الاستمرار في تسجيل كل كرة بعد الأخرى".

تكنولوجيا الفيديو والشكوك حول الركلة:"الخاصية أحياناً تجبرك على انتظار القرار، ليس لدي أي مشكلة لأنها حاسمة وتساعد الحكام لذلك أساندها".

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المنافسة على اللقب:"لازالت مستمرة "برشلونة" متقدمون علينا بفارق قليل وأمامهم العديد من المباريات الصعبة، ونحن سنقاتل على كل البطولات الممكنة"

النتيجة ترفع رصيد ريال إلى 45 نقطة في المركز الثاني بجدول الدوري الإسباني، بفارق 5 نقاط عن برشلونة المتصدر الذي يلعب ضد أتليتيك بيلباو بنفس الجولة.