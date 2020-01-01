راموس: أتلتيكو مدريد ليس عدوًا وهدفنا الفوز بالسوبر

تعرف على تصريحات راموس قبل لقاء أتلتيكو مدريد

أكد سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، أنّ الفوز بالسوبر الإسباني هدف للنادي الملكي رافضًا اعتبار أتلتيكو عدوًا لفريقه أو له بصورة شخصية.

ريال مدريد يواجه أتلتيكو مساء الغد، الأحد، في نهائي السوبر الإسباني على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية.

وقال راموس في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل نهائي كأس السوبر: "الطموح هو أهم شيء في كرة القدم، نحن سعداء لقدرتنا على لعب نهائي آخر وبالطبع نرغب في الفوز به وتقديم كل الجهود الممكنة لحصد البطولة".

وتابع: "أعتقد أنّ قرار تغيير نظام البطولة لا يعود لنا ولكن للاتحاد ومن الجيد وجود 4 فرق تتنافس على اللقب لأنه يدفعنا للتحسن طول الوقت، كما أنّ التنظيم يسير بصورة رائعة للغاية ونتمنى أن يستفيد الاتحاد والفرق من الشكل الجديد".

قائد النادي الملكي نفى وجود عداوة في كرة القدم مؤكدًا أنّ المنافس يبقى خصمًا فقط داخل الميدان ولا يمكن وصفه بالعدو، مشيرًا إلى أهمية دراسة نقاط الضعف والقوة لأتلتيكو لأجل الفوز نافيًا التفكير في الهزيمة بسباعية خلال الفترة التحضيرية.

وأردف: "المدرب، زين الدين زيدان، عليه اختيار 11 لاعبًا لكل مباراة والكل يريد المشاركة ولكن هذا لا يعني تعمده عدم منح لاعبين آخرين الفرص التي يستحقونها. الفريق حاليًا يقدم أداءً جيدًا وهناك تطور في جميع المستويات ونحن نتعامل مع أحد أفضل المدربين في العالم".

واختتم: "أشعر بأنني في أفضل أحوالي وأنني أصغر عمرًا وأتمنى الاستمرار في عدم استقبال أي هدف في المباريات المقبلة ونتحسن مع الوقت لأجل الفوز بالألقاب".

جدير بالذكر أنّ آخر سوبر جمع بين الفريقين كان في 2014 وانتهى بحصول أتلتيكو مدريد على السوبر.